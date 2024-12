Reifen Helm übernimmt Reifendienst Berner

Reifen Helm wird zum Jahreswechsel Reifendienst Berner in Bad Oldesloe übernehmen. Hier sind derzeit sieben Mitarbeiter beschäftigt und es wird Reifenservice für Pkw, Lkw und Landwirtschaftsmaschinen sowie Kfz-Service geboten. „Das Serviceangebot fügt sich perfekt in unsere Unternehmensstrategie ein und der Standort Bad Oldesloe schließt die Lücke zwischen unseren Niederlassungen Bad Segeberg, Lübeck und Trittau. Daher freuen wir uns, das Vertrauen der Inhaber für eine Fortführung des Betriebes erhalten zu haben und so unsere Leistungsfähigkeit in Schleswig-Holstein im Sinne unserer Kunden weiter auszubauen“, so Geschäftsführer Stephan Helm. Bereits zu Anfang Dezember sei ein neuer Niederlassungsleiter für die mittlerweile 54. Niederlassung eingestellt worden, damit am 2. Januar unter neuer Führung und Reifen-Helm-Flagge gestartet werden kann.