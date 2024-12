TecDoc will mit Produkttagen den Zusammenhalt und Austausch stärken

In den vergangenen zwei Monaten fanden in sieben europäischen Großstädten die TecDoc Product Days von TecAlliance statt. In Paris, Kopenhagen, Madrid, Mailand, Köln, Birmingham und Warschau kamen über 260 Experten aus dem Aftermarket zusammen und nutzten die Veranstaltungen als Plattform für Zusammenarbeit und Austausch.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen