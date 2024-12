Neuer Vredestein Ultrac+ legt vor allem bei Laufleistung zu, aber nicht nur

Knapp vier Jahre, nachdem Apollo Tyres seinen aktuellen Vredestein Ultrac vorgestellt hat, steht der Nachfolger in den Startlöcher. Wie der Hersteller dazu jetzt betont, soll der neue Ultrac+ genannte Sommerreifen „eine deutlich höhere Lebensdauer“ aufweisen und zugleich „den marktführenden Komfort seines Vorgängers sowie die äußerst wettbewerbsfähigen Handlingeigenschaften auf nasser und trockener Fahrbahn“ bieten. Der neue Ultrac+ ist ab Januar im Markt erhältlich, und zwar in zunächst 70 Dimensionen zwischen 15 und 20 Zoll und sei somit „ideal für eine große Auswahl an Familien- und Kompaktwagen“, wie Apollo Tyres dazu betont.

