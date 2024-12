Bridgestone führt neue M-Serie-Alleskönner im Lkw-Reifensortiment ein

Bridgestone führt mit den Lkw-Reifenprofilen M-Steer 002 und M-Drive 002 zwei neue Alleskönner ein, die sowohl auf wie auch abseits befestigter Straßen „zuverlässige Leistung“ erbringen sollen. Wie der Hersteller dazu mitteilt, kommen die beiden neuen Lkw-Reifen für den On-/Offroad-Einsatz ab Januar in jeweils mehreren 22,5-Zoll-Größen europaweit in den Markt. Beide Reifen profitierten dabei von einer neuen Gummimischung, „um Fuhrparks eine herausragende Haltbarkeit und Leistung zu bieten“, wie Bridgestone dazu betont. Ein Trailerprofil, das M-Trailer 002 heißen könnte, sei laut Bridgestone zwar ebenfalls bereits in der Planung, weitere Details dazu mochte die Deutschland-Niederlassung des Herstellers allerdings nicht mitteilen. Nur: „Einzelheiten zum Zeitpunkt der Markteinführung werden bekannt gegeben, sobald er näher rückt.“

