RTC Reifen-Team reagiert auf „dynamisches Marktumfeld“ mit mehr Services

Während so mancher Reifenhändler sein Dienstleistungsangebot in den östlichen Bundesländern zurückfährt, schlagen die Partner von RTC Reifen-Team genau den entgegengesetzten Weg ein und dokumentieren damit den eigenen „hohen Qualitätsanspruch“, wie es dazu aus der Zentrale der Kooperation in Berlin heißt. Dieser Weg zeige sich dabei aber nicht nur beispielhaft beim Lkw-Pannenservice, der großes Potenzial biete und folglich vielfach von den RTC-Partnern forciert werde. Die Kooperation will Reifenhändlern – bestehenden Partnern wie auch Interessenten – außerdem mit angepassten Einstiegshürden und der ersten eigenen Einkaufsplattform Vorteile auf verschiedenen Ebenen bieten.

