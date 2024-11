Delticom-Endverbrauchershop in der Schweiz ist mangelhaft, sagen Kunden

Online ordentlich alphabetisierte Menschen wissen: Man sollte nicht alles glauben, was Kommentatoren in Foren und auf Plattformen aus der Anonymität heraus so alles von sich geben. Das weiß man auch beim deutschsprachigen SRF, dem Schweizer Radio und Fernsehen. Dennoch – oder vielleicht gerade, weil – haben die Kollegen sich nun den Onlinereifenhändler Delticom vorgenommen, dessen Schweizer Shop Reifendirekt.ch bei Verbrauchern offenbar umfassend in die Kritik geraten ist, und das – so schreibt der SRF auf seiner eigenen Nachrichtenplattform unter Berufung auf sein „Konsumentenmagazin ‚Espresso‘“ – schon seit rund einem Jahr, wie ein Blick auf die Bewertungsplattform Trustpilot belege. Dort muss Delticom eine mangelhafte Bewertung seiner Schweizer Kunden und 2,1 von fünf Sternen hinnehmen. Von „bestellter und bezahlter Ware“, die dann aber nicht kommt, ist dort die Rede, auch von Problemen, mit dem Unternehmen hinter Reifendirekt.ch in Kontakt zu kommen. Erst als SRF einen Fragenkatalog zum Thema nach Hannover an die Delticom-Presseabteilung geschickte hatte, die allerdings nicht antworten mochte, auch telefonisch nicht, hätten „mehrere Hörerinnen und Hörer an die Redaktion“ von „Espresso“ geschrieben, die „überraschend eine Rückmeldung erhielten“ von Reifendirekt.ch mit in Aussicht gestellten Lösungen für ihre Kritikpunkte.