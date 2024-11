Flottenkunden mit Krone-Trailern können Goodyear TPMS Connect jetzt „nahtlos integrieren“

Goodyear und Krone Trailer haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die es Flottenkunden mit Krone-Trailern ermöglicht, „Goodyear TPMS Connect nahtlos zu integrieren“. Dies soll das Reifenmanagement und die Effizienz der Flotten verbessern, ohne dass zusätzliche Hardware installiert werden muss, wie dazu der Reifenhersteller mitteilt. Durch diese Zusammenarbeit werde Goodyear TPMS Connect direkt mit den vorhandenen Telematiksystemen in Krone-Trailern kompatibel sein. Flottenbetreiber profitierten insofern „von der fortschrittlichen Goodyear Reifendrucküberwachung inklusive der vorausschauenden Analyse, was die betriebliche Effizienz steigert und die Sicherheit verbessert“. Goodyear TPMS Connect ist eine sogenannte Plug-and-Play-Lösung, die die vorhandene RDKS-Hardware in Krone-Anhängern nutzt und Flotten „mit fortschrittlichen Datenanalyse- und Entscheidungstools“ versorge. Mit dieser Integration könnten europäische Flottenkunden „alle Vorteile von Goodyear TPMS nutzen, ohne neue Hardware installieren zu müssen“.