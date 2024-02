Reifen1+: Effizienz und Wertschätzung spielen eine große Rolle

Reifen1+ feierte Ende Februar sein zehnjähriges Jubiläum mit Partnern der Konzeptstufe Premium+ und Nutfahrzeuge im Norden. Mehr als 450 Gäste waren dazu ein Wochenende nach Hamburg gereist. Zunächst gab es die Auftaktveranstaltung im Cinemaxx-Kino am Dammtor. Hier präsentierten sich Lieferanten und ihre Produkte und Konzepte. Der Abend wurde auf der Reeperbahn verbracht, genauer gesagt im Schmidts Tivoli und danach noch für einige Feiernde in der Kultkneipe Zur Ritze. Am Sonnabend ging es zunächst ins Millerntor-Stadion zum ausgiebigen Frühstück mit anschließendem Fußballtalk. Bevor die Jubiläumsgala mit Industrieausstellung am Abend begann, durften die Partner den Kiez noch genauer erkunden – hier gab es jede Menge Input über Hamburgs Feiermeile. Johannes Kuderer, Geschäftsführer der Pneuhage Management GmbH, begrüßte die Partnerbetriebe im Kino. „Die Märkte wandeln sich. Und die darin erfolgreichen Händler wandeln sich mit ihnen. Dabei spielen Effizienz und Wertschätzung eine große Rolle“, sagt er. Passend dazu auch das Motto der Jubiläums-Partnertagung „Zusammenarbeit effizient und wertschätzend gestalten“. Johannes Kuderer merkte an, dass sich zahlreiche Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren geändert haben. „Der Einfluss der Umweltpolitik ist heutzutage viel stärker. Die Wirtschaft muss sich anpassen und investieren“, sagt er. Zudem müssten die produzierenden, vorgelagerten Lieferketten inzwischen per Gesetzt nachweislich verantwortungsvoll handeln und „wir tun unser Möglichstes, um das bei den Herstellern in unserem Sortiment sicherzustellen“.

