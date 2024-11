Michelin will zunehmend auf Silica aus Reisschalenasche setzen

Auch Michelin visiert das Ziel an, bis 2050 100 Prozent recycelte und erneuerbare Materialien in seiner Reifenproduktion zu verwenden. Anlässlich eines Asien-Pazifik-Mediaevents in Thailand betonten Vertreter des französischen Reifenherstellers, dass man zukünftig deutlich mehr Silica auf Basis von Reisschalenasche verwenden möchte. Gegenwärtig beziehe man den Rohstoff dazu, der „in Asien im Überfluss vorhanden“ sei, lediglich aus China. Künftig sollen dann auch Lieferungen aus Vietnam hinzukommen, um Reifen „auf nachhaltigste Weise“ herstellen zu können. Laut Manuel Fafian, Präsident von Michelin East Asia and Oceania, ziehe man entsprechende Lieferungen allerdings derzeit nur „in Betracht“; verbindlich ist demnach noch nichts. Reisschalen beinhalten 15 bis 20 Prozent Silica, was sie Michelin zufolge zu einem guten Ersatzrohstoff zu konventionell erzeugtem Silica machen.