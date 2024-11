Tyrexpo Asia bietet Tagungsevent in Singapur – Registrierung offen

Wie die Veranstalter der Tyrexpo Asia mitteilen, können Besucher sich ab sofort für die vom 12. bis 14. März 2025 im Sands Expo & Convention Centre in Singapur stattfindende Messe registrieren. Die Tyrexpo Asia, so heißt es dazu weiter, sei mit über 200 Ausstellern nahezu ausgebucht. Nachdem das International Tyre Business Forum bei der Tyrexpo Asia in Bangkok im Mai ein Erfolg gewesen sei, so Veranstalter Informa Markets, soll dieses Tagungsevent im kommenden März auch in Singapur stattfinden, und zwar an zwei der drei Messetagen. Dort sollen die internationalen Sprecher „Einblicke in die wichtigsten Trends und Innovationen“ der Branche geben.