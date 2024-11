Bohnenkamp zeigt sich auf der Austro Agrar in Tulln

Seit heute und noch bis einschließlich Sonnabend läuft wieder die Austro Agrar in Tulln an der Donau nahe Wien. Auf der österreichischen „Leitmesse für Landtechnik“ ebenfalls mit dabei: Bohnenkamp Austria (Halle 11, Stand 1113). „Unsere Teilnahme an der Austro Agrar ist ein wichtiger Schritt, um in diesem Umfeld unsere Position als kompetenter Partner für Nutzfahrzeugreifen in Österreich zu zeigen“, freut sich Alexander Tischler auf die Messe. Der Geschäftsführer der Bohnenkamp Austria GesmbH meint: „Diese Messe gibt uns die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zum Reifenhandel, zu Werkstätten und Maschinenbauern, aber auch zu Anwendern zu knüpfen und unseren Kundenstamm zu pflegen und weiter auszubauen.“ Die Austro Agrar in Tulln gilt als zentrale Plattform für den fachlichen Austausch und das Knüpfen neuer Partnerschaften in der österreichischen Agrarszene. Im vergangenen Jahr hatten die 320 Aussteller der Messe rund 57.000 Besucher nach Tulln gelockt. Unter den Ausstellern sind auch Reifenhersteller wie Apollo Tyres, Continental und Yokohama TWS.