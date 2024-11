Vredestein wird offizieller Ärmelsponsor des AS Monaco – Mehrjährige Option

Apollo Tyres ist neuer Ärmelsponsor des AS Monaco. Wie es dazu in einer Mitteilung des aus Indien stammenden Reifenherstellers heißt, zu dem auch die Marke Vredestein gehört, wolle man die auf zunächst ein Jahr angelegte Partnerschaft mit dem Fußballklub aus dem Fürstentum Monaco dazu nutzen, „um die Sichtbarkeit der Premiummarke Vredestein Tyres zu erhöhen“ und „den Bekanntheitsgrad der Produkte bei einem breiten Publikum in Frankreich und international zu erhöhen und den Status der Ligue 1 als fünftstärkste Fußballliga weltweit zu nutzen“.

