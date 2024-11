Technologieoffener Fünfer holt auch Gesamtsieg zum German Car of the Year

Schon im Oktober fiel die Entscheidung der Jury der German Car of the Year Awards (GCOTY) 2025 für die Klassensieger der einzelnen Kategorien. Jetzt steht auch der Gesamtsieger fest: Der BMW Fünfer setzte sich sowohl in der Klasse der Premiummodelle (bis 70.000 Euro Einstandspreis) als auch im Gesamturteil gegen die vier anderen Klassensieger durch. Mit dieser Auszeichnung wird nach sechs reinen Elektroautos in Folge erstmals eine technologieoffene Fahrzeugreihe zum Auto des Jahres gewählt. Auch dieses Jahr unterstützte Bridgestone wieder die Awards als Partner und setzte damit seine langjährige Zusammenarbeit mit der renommierten Auszeichnung fort, die seit den 1950er Jahren von einer journalistischen Fachjury vergeben wird.