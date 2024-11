Heute Prozessbeginn rund um Göggel-Großbrand: Pyrotechniker vor Gericht

Wie der Südwestrundfunk (SWR) meldet, beginnt am Amtsgericht Sigmaringen heute ein Prozess rund um den Großbrand bei Reifen Göggel im Sommer 2022. In der Verhandlung muss sich demzufolge der damals für ein Feuerwerk anlässlich der Hochzeit des inzwischen verstorbenen Firmeninhabers Bruno Göggel zuständige Pyrotechniker wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Ihm war zwar bereits eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 70 Euro (8.400 Euro) auferlegt worden, doch dagegen hatte er Einspruch eingelegt, weil er ansonsten – so der SWR weiter – vorbestraft gewesen wäre.