DLG nimmt ab jetzt Agritechnica-2025-Anmeldungen entgegen

Gut ein Jahr, bevor die Tore der kommenden Agritechnica öffnen, nehmen die Veranstalter der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ab heute offiziell die Ausstelleranmeldungen zur Messe entgegen. Die Agritechnica, die vom 9. bis 15. November 2025 wieder in Hannover stattfindet, steht dabei unter dem Leitthema „Touch Smart Efficiency“. Im Fokus der Weltleitmesse für Landtechnik stehe der DLG zufolge etwa „der direkte Zugang zu innovativen, vernetzten landwirtschaftlichen Systemen, die durch digitale Technologien Effizienz, Nachhaltigkeit und Produktivität steigern“. Die Agritechnica 2025 gehe außerdem mit einem neu konzipierten Thementage- und Fachprogramm an den Start. Unter dem Motto „7 Tage – 7 Themen“ will sich die Agritechnica mit themenspezifischen Messetagen gezielt an unterschiedliche Fachbesuchergruppen wenden. An der Agritechnica 2023 beteiligten sich 2.776 Aussteller aus 52 Ländern. Mit mehr als 473.000 Fachbesuchern aus 149 Ländern war die Veranstaltung ein Besuchermagnet für Landwirte, Lohnunternehmer und Maschinenringe aus aller Welt.