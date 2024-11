Giti Tire liefert erstmals Ganzjahresreifen auch in die Erstausrüstung

Giti Tire liefert nun erstmals einen Ganzjahresreifen auch in die Erstausrüstung. Wie es dazu vonseiten des Reifenherstellers heißt, bereife Volkswagen Nutzfahrzeuge das neue Modell seines Kleintransporters VW Crafter nun ab Werk auch mit Reifen vom Typ GitiVanAllSeasonLA1 in der Größe 205/70 R17C 115/113R auf der Vorderachse sowie als Super-Single-Bereifung in 285/55 R16C 126N. „Da der Ganzjahresmarkt in Europa weiter wächst, ist es wichtig, dass wir unsere Kompetenzen unter Beweis stellen können, und unsere erste Ausstattung mit dem GitiVanAllSeasonLA1 am VW Crafter ist ein hervorragender Ausgangspunkt“, kommentiert Nicolas Kluson, Key Account Manager Europe OE bei Giti Tire. Giti Tire beliefert Volkswagen Nutzfahrzeuge bereits seit 2020 ab Werk mit Reifen; der Hersteller hatte den GitiVanAllSeasonLA1 in demselben Jahr präsentiert.