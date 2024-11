Toyo mit Zahlen „auf Rekordniveau“ und deutlichen Absatzeinbußen in Europa

Toyo Tire blickt auf ein weiteres überaus erfolgreiches Geschäftsquartal zurück und kann seine Margen auf hohem Niveau stabilisieren. Wie es dazu in einer Mitteilung des japanischen Reifenherstellers heißt, legten die Umsätze konzernweit sowie in der wichtigen Reifensparte im unteren einstelligen Prozentbereich zu, während die operativen Gewinne dazu jeweils um rund 50 Prozent angestiegen waren. Folglich kann der Hersteller jetzt auf neun überaus erfolgreiche Monate sowie eine Umsatzrendite von konzernweit 17,4 Prozent und mit Reifen sogar von 18,7 Prozent verweisen. Diese Zahlen wie auch der Überschuss für die ersten neun Monate des Jahres liegen damit samt und sonders „auf Rekordniveau“. Toyo Tire habe dabei „von erfolgreicher Verkaufspromotion wichtiger Produkte“ sowie von günstigen Wechselkursentwicklungen profitieren können, heißt es in dem Bericht.

