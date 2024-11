Pirelli feiert mit Kalender das Comeback der Nacktheit

Der Pirelli Kalender 2025 mit dem Titel “Refresh and Reveal” von Ethan James Green wird heute im Natural History Museum in London vorgestellt. Die einundfünfzigste Ausgabe des Kalenders nähert sich seinen Themen auf sinnliche Weise und greift auf die Geschichte des Kalenders und seine Suche nach der Schönheit, die sich im Körper offenbart, zurück. Der Pirelli Kalender 2025 wurde zwischen Mai und Juni an den historischen Stränden von Miamis Virginia Key Beach Park und in einem vor Ort eingerichteten Studio aufgenommen. Bei der Besetzung handelt es sich um Schauspielerinnen und Schauspieler, Künstlerinnen und Künstler, Sängerinnen und Sänger sowie Models unterschiedlichen Alters und verschiedener Nationalitäten, von denen einige bereits im Laufe ihrer Karriere mit Green zusammengearbeitet haben. Und es ist viel nackte Haut zu sehen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen