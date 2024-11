Noch eine Auszeichnung für Contis „UltraContact NXT“

War zu der bis dahin ohnehin schon recht ansehnlichen Sammlung an Auszeichnungen für Contis „UltraContact NXT“ zuletzt im Sommer noch eine Würdigung als eines der besten Nachhaltigkeitsprojekte Deutschlands hinzugekommen, ist der „bisher nachhaltigste Reifen des Unternehmens“ nun erneut mit einem Preis bedacht worden. Denn das European Rubber Journal (ERJ) hat ihn im Rahmen seines „Future Tire & Rubber Award 2024“ zum Sieger in der Kategorie „Advanced Design: Tires“ (fortschrittliches Reifendesign) gekürt. „Die Kombination eines bemerkenswert hohen Niveaus an nachhaltigen Materialien mit einem hohen Maß an Sicherheit und Leistung macht den ‚UltraContact NXT‘ von Continental zu einem würdigen Gewinner unseres wichtigsten Innovationspreises. Alle 19 verfügbaren Größen tragen die höchste Bewertung des EU-Reifenlabels für Rollwiderstand, Nassbremsen und Abrollgeräusch“, wie ERJ-Redakteur Patrick Raleigh dazu erklärt. „Wir freuen uns über die Auszeichnung, mit der das European Rubber Journal unsere intensiven Bemühungen für eine nachhaltigere Reifenindustrie und Mobilität würdigt“, sagt Maria Hanczuch, Head of Program Management Private Mobility Tires bei Continental. „Bis 2030 werden unsere Reifen einen Anteil von mehr als 40 Prozent nachwachsender und recycelter Materialien enthalten. Der ‚UltraContact NXT‘ ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere ehrgeizigen Ziele in diesem Bereich zu erreichen“, ergänzt sie.