Michelin und Mitarbeitende spenden 14.000 Euro für Karlsruher Kinder

Im Oktober 2024 übergab Christian Metzger, Direktor des Michelin Standorts und Werks Karlsruhe, Spenden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro an zwei lokale Institutionen, die sich für das Wohl kranker und benachteiligter Kinder einsetzen. 10.000 Euro gingen an die onkologische Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe und 4.000 Euro an die Kita und den Schülerhort am Nussbaum in Daxlanden. Die Beträge wurden durch gemeinsame Spendenaktionen des Reifenherstellers und seiner Mitarbeitenden erzielt.