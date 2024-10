40. Firmenjubiläum bei Reifen Lorenz – „Georg Bammler ist Vorbild für uns alle“

Ein besonderes Jubiläum wurde im Oktober bei Reifen Lorenz in Hersbruck gefeiert. Georg Bammler, Verkäufer und früherer Filialleiter, blickte an diesem Tag auf beeindruckende 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Die gesamte Belegschaft der Filiale und des angeschlossenen Zentrallagers versammelte sich, um gemeinsam mit ihm diesen Tag zu begehen. Geschäftsführer Maximilian Lorenz und Seniorchef i.R. Günter Lorenz ließen es sich nicht nehmen, persönlich ihre Anerkennung und ihren Dank auszusprechen. In einer kleinen Feierstunde würdigten sie den unermüdlichen Einsatz, seine Loyalität und die wertvolle Arbeit, die er in den vergangenen vier Jahrzehnten für das Unternehmen geleistet hat. „Georg Bammler ist nicht nur ein fester Bestandteil unseres Teams, sondern auch ein Vorbild für uns alle. Seine Erfahrung und sein Engagement und Wissen sind ein unschätzbarer Gewinn für Reifen Lorenz“, betonte Maximilian Lorenz in seiner Ansprache. Auch Günter Lorenz schloss sich den Worten an und hob besonders seine Beständigkeit und Verlässlichkeit hervor. „Seit 40 Jahren können wir uns auf ihn verlassen. Er hat den Erfolg unseres Unternehmens maßgeblich mitgeprägt und ist aus unserer Filiale in Hersbruck nicht wegzudenken“, so der Seniorchef.