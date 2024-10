Guide Michelin vergibt in Deutschland, Österreich und Schweiz jetzt auch Hotel-Schlüssel

Die sogenannten „Michelin Keys“ feiern Premiere in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit bewerten die Guide-Michelin-Inspektoren nun nicht nur Restaurants, die bekanntlich mit den begehrten Sternen ausgezeichnet werden, sondern nun auch Hotels, die dann analog dazu ein, zwei oder drei Schlüssel erhalten. Das Ziel des Guide Michelin sei es, hieß es dazu jetzt anlässlich der Schlüssel-Vergabe, „sich als weltweit erste unabhängige Buchungsplattform für hervorragende Restaurants und Hotels zu etablieren“. Insgesamt zeichnete Michelin 271 Häuser aus – 122 davon in Deutschland –, die sämtliche Voraussetzungen für einen erstklassigen Aufenthalt bieten. 17 davon erhalten drei Michelin-Keys, 85 Hotels zwei und 169 einen. Drei Michelin-Keys stehen „für einen außergewöhnlichen Aufenthalt und Hotels, die eine besondere Reise wert sind“, heißt es dazu weiter. Diese höchste Auszeichnung erhielten immerhin auch sechs Hotels in Deutschland. Zuvor hatte der Guide Michelin bereits Keys in Frankreich, Spanien, Italien, Japan, den USA, Kanada, Mexiko, Thailand, Großbritannien und Irland vergeben.