BRV bildet ab Februar wieder „Manager im Reifenfachhandel“ aus

Ab Mitte Februar veranstaltet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) wieder seinen Lehrgang „Manager im Reifenfachhandel“ und nimmt dazu noch bis zum 13. Januar Anmeldungen auf seiner Website entgegen. Der Lehrgang ist in drei Seminarwochen mit jeweils fünf Veranstaltungstagen gegliedert, ergänzt durch Praxisphasen und regelmäßige Videomeetings, um das Gelernte direkt im Arbeitsalltag anwenden zu können. Zum Ende des Lehrgangs, das für Ende Juni vorgesehen ist, steht eine schriftliche und mündliche Prüfung auf dem Programm, mit der die Teilnehmer ihre Qualifikation nachweisen. Der Lehrgang war früher unter dem Namen „Juniormanager im Reifenfachhandel“ bekannt, wurde aber vom Verband 2022 in „Manager im Reifenfachhandel“ umbenannt, „um auch Interessenten mit mehrjähriger Branchenerfahrung besser anzusprechen“, heißt es dazu in einer BRV-Mitteilung. Der Lehrgang steht auch Nicht-Mitgliedern offen, die allerdings einen 25-prozentigen Aufschlag auf die Lehrgangsgebühren zahlen müssen.