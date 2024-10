Sailun Group beginnt nun auch mit den Bauarbeiten in Indonesien

Die Sailun Group hat nun offiziell den ersten Spatenstich zum Bau ihrer neuen Reifenfabrik in Indonesien gesetzt. Das Werk soll in den kommenden 21 Monaten in Demak auf der Insel Java entstehen und nach Fertigstellung jährlich drei Millionen Pkw- und 600.000 Lkw- und Busreifen sowie 37.000 Tonnen OTR-Reifen herstellen können. Die Investitionssumme hatte der aus China stammende Hersteller bei der Ankündigung des Bauprojektes im vergangenen März bereits mit 251 Millionen US-Dollar (229 Millionen Euro) beziffert. Nach seiner Fertigstellung wird das Werk „die Wettbewerbsfähigkeit und den Einfluss chinesischer Reifenmarken in Südostasien und auf dem Weltmarkt stärken“, so Sailun anlässlich des ersten Spatenstichs in Indonesien. Erst im Mai dieses Jahres hatte die Sailun Group mit den Bauarbeiten zur Errichtung einer neuen Reifenfabrik in Mexiko begonnen, sodass der Hersteller bald schon vier Fabriken außerhalb seines Heimatmarktes betreiben wird; zwei weitere Produktionsstätten laufen bereits in Vietnam und Kambodscha, wobei die letztgenannte derzeit ebenfalls erweitert wird.