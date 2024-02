Sailun Group will Kapazitäten in Kambodscha deutlich stärker ausbauen

Die Sailun Group will das 2021 eingeweihte Pkw-Reifenwerk in Kambodscha deutlich stärker ausbauen als bisher geplant. Wie der chinesischen Hersteller mitteilt, sollen dort nun Kapazitäten zur Hersteller von zusätzlich zwölf Millionen Reifen entstehen; im vergangenen Herbst war noch die Rede von weiteren sechs Millionen. Sailun veranschlagt für die Gesamterweiterung Investitionskosten in Höhe von 2,25 Milliarden Yuan (292 Millionen Euro). Bis 2025 will der Hersteller dann in seinem Werk in Südostasien jährlich rund 21 Millionen Pkw-Reifen produzieren können. Die Sailun Group betreibt außerdem seit 2013 ein Pkw-Reifenwerk im benachbarten Vietnam.