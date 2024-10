VMI Group eröffnet neuen Servicestandort in Indien

Die VMI Group hat einen neuen Standort in Vadodara im indischen Bundesstaat Gujarat eingeweiht. Das neue Engineering, Service and Research Center soll regionalen Kunden Service, Wartung und Upgrade von VMI-Reifenaufbaumaschinen bieten, heißt es dazu in einer Mitteilung. Harm Voortman, CEO von VMI, kommentierte anlässlich der Einweihung: „Dies ist ein bedeutender Moment für VMI, da er eine neue Stufe des Engagements in Indien darstellt, das jetzt eine der größten und dynamischsten Volkswirtschaften der Welt hat und ein äußerst wichtiger, schnell wachsender Markt für Automobilprodukte und Reifen ist.“ In Vadodara will VMI bis zum Ende des Jahres bereits rund 50 Mitarbeiter beschäftigen, darunter zahlreiche Ingenieure, die Teil des globalen VMI-Engineering-Teams sind.