R02-Linie: Prometeon stellt auch neue Reifen für den regionalen Einsatz vor

In dieser Woche hat die Prometeon Tyre Group die ersten Produkte der Serie 02 unter der Marke Prometeon für die wichtigsten europäischen Märkte und die Türkei vorgestellt. Die Markteinführung in der Türkei setze die Expansion fort, die mit der Produktion und dem Vertrieb von Reifen der Serie 02 in Ägypten für die Absatzmärkte Afrika und Naher Osten begann. „Der Übergang zur neuen Produktmarke wird auch in Europa und der Türkei schrittweise erfolgen, wobei die neue, für regionale Anwendungen entwickelte R02-Linie ab Oktober erhältlich sein wird“; heißt es aus dem Unternehmen.

