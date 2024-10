Prometeon nun auch als Produktmarke im Markt angekommen

Die Prometeon Tyre Group hat gestern Abend im Rahmen eines großangelegten Events in Istanbul ihre ersten Produkte der Serie 02 unter der Marke Prometeon für die europäischen Märkte und die Türkei vorgestellt. Die Markteinführung stellt das Debüt von Prometeon als Produktmarke in Europa und der Türkei dar, sieben Jahre nach der Ausgründung des Unternehmens aus der Sparte Pirelli Industrial heraus, und setzt damit die Expansion fort, die mit der Produktion und dem Vertrieb von Reifen der Serie 02 in Ägypten für die Absatzmärkte Afrika und Naher Osten bereits begonnen hatte. Der Übergang zur neuen Produktmarke wird nun schrittweise erfolgen, hieß es dazu gestern in Istanbul.