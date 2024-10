Nexen startet Gewinnspiel zur Wintersaison

Nexen Tire startet eine Gewinnspielaktion zur Wintersaison. Der Hauptpreis der am 1. Oktober startenden Kampagne ist eine viertägige Reise für zwei Personen nach Seelisberg in der Schweiz inklusive Fahrtraining. Aber auch E-Bikes und Reifensätze von Nexen und LED-Beanies können gewonnen werden. Ziel der bis zum 31. Dezember laufenden Kampagne sei es laut Reifenhersteller auf Sicherheit und Fahrvergnügen im Winter hinzuweisen und dabei die hohe Leistung und fortschrittliche Technologie der Reifen des koreanischen Reifenherstellers zu betonen. Kunden, die während des Aktionszeitraums mindestens einen Nexen-Reifen kaufen, nehmen an einer Verlosung teil, heißt es aus dem Unternehmen.

