ADAC Truckservice: Tanja Bozic-Stiplosek nun auch auch Standortleiterin in Laichingen

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 übernimmt Tajana Bozic-Stiplosek (47) die Standortleitung am Hauptsitz des ADAC Truckservice in Laichingen. Bereits im April war sie in die Geschäftsführung des Lkw-Pannendienstes berufen worden. In ihrer neuen Funktion wird sie die operativen Aufgaben von Dirk Fröhlich übernehmen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen