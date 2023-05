Nexen Tire verlängert sein Sponsoring bei Manchester City

Nexen Tire ist bereits seit 2015 Partner von Manchester City. Nun haben der Reifenhersteller und der englische Premier-League-Club ihre Partnerschaft verlängert und führen diese damit in die vierte Laufzeit. Beide verbinde dabei „mehr als nur der Fußball“, heißt es dazu in einer Mitteilung: „Gemeinsame Projekte, Fanevents und viele andere Initiativen haben in den letzten Jahren die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte beider Partner begleitet.“ In den gemeinsamen Jahren hat Man City vier Titel in der Premier League gewonnen, während Nexen Tire in dieser Zeit sein neues Reifenwerks in Tschechien eröffnet und so sein europäisches Engagement stark ausgebaut hat. „Diese Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, sich gegenseitig zu unterstützen und Menschen durch unsere Zusammenarbeit zu inspirieren“, betont Travis Kang, CEO von Nexen Tire. „Am Ende der Laufzeit können wir dann sogar auf über ein Jahrzehnt gemeinsamer Geschichte zurückblicken.“ Im Rahmen der Verlängerung seien zusätzliche Marketingmaßnahmen geplant. So reise die Mannschaft von Man City im Juli in Vorbereitung auf die kommende Saison nach Korea, dem Heimatland von Nexen Tire, während im Man-City-Stadion außerdem „noch größere LED-Screens die Fans begeistern“ sollen. ab