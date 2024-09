Hämmerling Group entwickelt sich mit Athos Intelligence zum Lösungsanbieter

Auf der noch bis Sonntag laufenden IAA Transportation präsentiert Hämmerling einen besonderen Hingucker an seinem Stand. Neben zwei brandneuen Modellen des hauseigenen Athos-Lkw-Reifens zieht ein vollkommen zerstörter Reifen die Blicke der Messebesucher auf sich. „Mit dem Ausstellungsstück möchten wir auf die Gefahren hinweisen, die von falscher Verwendung ausgehen. Das Thema Reifendruck und Monitoring ist in den Köpfen der Branche noch nicht ausreichend verankert“, so Carolin Pfaffenbach, geschäftsführende Gesellschafterin des insbesondere auf Nutzfahrzeugreifen und -räder ausgerichteten Großhändlers, der dementsprechend auch gleich eine Lösung zur Verhinderung der vorgenannten Gefahren auf der Messe in Hannover präsentiert: das neue System Athos Intelligence.

