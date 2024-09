Reifen-Bauer-Tyre-Distribution-Insolvenzgläubiger gehen leer aus

Im Frühjahr 2017 hatte die Reifen Bauer Tyre Distribution GmbH (Geiselhöring) Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen gestellt, welches wenig später auch in Gang gesetzt wurde. Konnte im Zuge dessen bald darauf ein Käufer für das Unternehmen gefunden werden mit dem Reifen- und Autoservice Petzkofen, der 2019 dann umfirmierte in Reifen- und Autoservice Bauer GmbH und heute in Aufhausen ansässig ist, steht nun die Einstellung besagten Insolvenzverfahrens an. Wie das zuständige Amtsgericht Straubing in diesem Zusammenhang mitteilt, steht nach Abzug der dafür angefallenen Gerichtskosten und der Vergütung sowie der Auslagen des Insolvenzverwalters eine Verteilungsmasse von knapp 23.700 Euro zur Verfügung bei ziemlich genau zwischen 33.300 und 33.400 Euro noch zu berücksichtigenden Masseverbindlichkeiten. „An die Insolvenzgläubiger erfolgt keine Zahlung“, heißt es folglich von offizieller Seite.