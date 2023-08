Ende der Regenzeit – IVM sieht stabilen Motorradmarkt vor sich

Der Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (IVM) fasst den vergangenen Monat durchaus treffend zusammen: „Ein echtes Biker-Highlight war er nicht, der verregnete und windige Sommermonat Juli in Deutschland.“ Doch nun sei das „Ende der Regenzeit“ gekommen, hofft der Verband auf bessere Zeiten. Dabei zeigen die Zulassungszahlen, die der IVM nun veröffentlicht hat, beinahe durchweg nach oben, insbesondere was das Segment der Krafträder selbst betrifft. Dort errechnete der Verband für die Zeit von Januar bis einschließlich Juli immerhin ein Plus von 16,7 Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. Ein Plus, das die Segmente der Kraftroller wie auch der Leichtkrafträder und -roller so nicht erreichen konnten.

