Marangoni feiert IAA-Transportation-Premiere, und das gleich zweimal

Auf der kommenden IAA Transportation (17. bis 22. September, Pressetag: 16. September) will sich die italienische Marangoni-Gruppe gleich zweimal präsentieren, wobei das Unternehmen dann vor Ort insgesamt seine Premiere feiert. Einerseits rücke man am AZuR-Gemeinschaftsstand (Halle 12, Stand E42) die „ökologischen wie ökonomischen Vorteile runderneuerter Markenreifen für Nutzfahrzeuge“ in den Vordergrund. Andererseits stellt das Runderneuerungsunternehmen auch gemeinsam mit Prinx Chengshan Europe in Hannover aus, ist man doch seit einigen Monaten Vertriebspartner in Deutschland für neue Austone-Lkw-Reifen des aus China stammenden Herstellers. Diese auf der jüngsten Tire Cologne eingegangene Partnerschaft wird außerdem mit weiterem Leben gefüllt. Wie es dazu heißt, wolle Marangoni auf dem Stand zusammen mit Prinx Chengshan Europe einen neuen Ringtread-Ringlaufstreifen des Austone-Profils ATH155 zeigen, der dann als Ringtread RTH155 in den Runderneuerungsmarkt kommen soll. Der Stand befindet sich in Halle 25, Stand C31.