Accuride zeigt neue Schmiederäder auf IAA Transportation – „Führende Messe“

Auch Accuride will die kommende IAA Transportation (17. bis 22. September, Pressetag: 16. September) dazu nutzen, um Neuheiten aus dem Sortiment an Nfz-Aluminium- sowie -Stahlrädern zu präsentieren. Ein Highlight der Produktpräsentationen des US-amerikanischen Unternehmens, das seinen Hauptsitz für Europa und Asien in Solingen hat, soll dabei das neu gestaltete Sortiment an geschmiedeten Aluminiumrädern werden, heißt es dazu in einer Mitteilung; diese böten RDKS-Kompatibilität und eine verbesserte Haltbarkeit.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen