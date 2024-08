„Michelin Connected Mobility“ fasst künftig alle Services für Flottenbetreiber zusammen

Michelin will sich auf der kommenden IAA Transportation als Partner der Flottenbetreiber präsentieren, der dabei hilft, die aktuellen Herausforderungen der Transport- und Logistikbranche – steigende Kosten, Personalmangel, gesetzliche Vorgaben oder die Klimakrise – zu bewältigen. Auf der Messe, die vom 17. bis 22. September (Pressetag: 16. September) in Hannover stattfindet, will der Reifenhersteller mit „Michelin Connected Mobility“ nicht nur eine „umfassende Lösung für ein ganzheitliches Fuhrparkmanagement“ präsentieren, sondern damit gleichfalls einen neuen Oberbegriff einführen, unter dem künftig sämtliche Services für Flottenbetreiber zusammengefasst werden sollen, heißt es dazu vonseiten des Herstellers.

