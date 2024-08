Speedline Truck präsentiert Räderprogramm auf der IAA Transportation

Auch in diesem Jahr wird Speedline Truck vom 17. bis 22. September 2024 auf der IAA Transportation in Hannover mit eigenem Stand präsent sein. Das Unternehmen präsentiert in Halle 24 an Stand D50 sein umfangreiches Produktprogramm an Aluminiumrädern in den Dimensionen von 17,5 bis 22,5 Zoll für Zugmaschinen, Reise- und Stadtbusse sowie Anhänger. Ebenso wird das breite, anwenderorientierte Zubehörprogramm gezeigt. Zu diesem gehören neben Ventilen und Schaftmuttern auch verschiedene Reinigungsprodukte für Schmiederäder. Als Teil der Ronal Group wird Speedline Truck auch mehrere Räder aus dem Aftermarket-Segment von Ronal ausstellen, die unter anderem für Caravans und Wohnmobile geeignet sind. Alle Speedline-Truck-Räder sind mit den original Speedline-Truck-Ventilen mit besonderem Korrosionsschutz ausgestattet. Zudem ist das vollständige Schmiederadprogramm für den Handel mit deutscher ABE und TÜV getestet erhältlich.