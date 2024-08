Friedrich Performance nimmt sich Porsche 992 Turbo S vor

Die Friedrich Performance Manufaktur aus Lichtenfels pusht den Porsche 992 Turbo S nicht nur auf über 1.000 PS, sondern kleidet Coupé und Cabriolet auch noch in hauseigene Carbon-Aerodynamikkits und Felgen. Die Dreiteiler leuchten in warmem Gold. An den geschmiedeten Y-Speichen-Sternen seien noch Spuren der maschinellen Verarbeitung sichtbar, um die technische Note zu unterstreichen, heißt es aus dem Unternehmen. An der Vorderachse seien die 9,5×21 Zoll messenden Räder mit Continental-Sport-Contact-7-Reifen der Dimension 255/30 ZR21 bezogen, in den hinteren Porsche-Radhäusern rotierten gar 12,5×22-Zöller mit 335/25er Conti-Walzen.