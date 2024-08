Yokohama Rubber erklärt seine „Beschaffungspolitik für nachhaltigen Naturkautschuk“

Im Rahmen seines kürzlich abgehaltenen „Suppliers‘ Day“ für seine Naturkautschuklieferanten hat Yokohama Rubber nicht nur Awards an diejenigen Unternehmen verliehen, die „herausragende Leistungen für die Versorgung mit Naturkautschuk“ gegenüber dem Reifenhersteller erbracht haben. Das japanische Unternehmen unterstricht bei dem Event, das kürzlich in Singapur stattfand, außerdem noch seine Bemühungen, „die Beschaffung von nachhaltigem Naturkautschuk zu fördern, den Informationsaustausch zu erleichtern und ein gemeinsames Bewusstsein für Fragen der Lieferkette zu schaffen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Während der Veranstaltung tauschte Yokohama Rubber Informationen mit den Lieferanten aus und erläuterte diesen außerdem die Einzelheiten der laufenden Überarbeitung seiner „Procurement Policy for Sustainable Natural Rubber“ (auf Deutsch: Beschaffungspolitik für nachhaltigen Naturkautschuk). An dem Event nahmen 61 Vertreter von 30 Lieferantenunternehmen aus acht Ländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas teil.