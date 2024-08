25.000 Altreifen lagern illegal in Porta Westfalica

Auf einem ehemaligen Speditionsgelände in Porta Westfalica hat die Polizei ein illegales Reifenlager entdeckt. Nun muss das Lager wegen Brandgefahr geräumt werden. Laut Berichten des WDR könnten hier bis zu 25.000 alte Auto und Lkw-Reifen lagern. Laut Einschätzungen des Ordnungsamtes der Stadt soll das Lager hier erst in den vergangenen sieben Wochen entstanden sein. Wie es beim Ordnungsamt heißt, wurden jetzt Fachunternehmen beauftragt, die die Reifen von dem Gelände abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen sollen. Der Vermieter des Geländes habe dafür zu sorgen, dass die Reifen wegkommen, denn sein Mieter und Verursacher habe sich aus dem Staub gemacht. „Jeder, ob Händler oder Autofahrer, der seine Reifen billig an nicht-zertifizierte Entsorger abgibt, trägt zu solchen Geschehnissen bei“, so Christina Guth von der Initiative der zertifizierten Altreifenentsorger ZARE.