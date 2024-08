Nächste Tyrexpo Asia in Singapur bereits zu 90 Prozent ausgebucht

Die jüngsten Messen der Tyrexpo-Serie liegen noch gar nicht lange zurück mit Bangkok im März und Singapur im vergangenen September, da laufen die Planungen für die kommende Tyrexpo Asia bereits auf Hochtouren. Wie es dazu in einer Mitteilung von Informa Markets, dem Messeveranstalter, heißt, sei die im kommenden März in Singapur stattfindende Branchenveranstaltung bereits zu 90 Prozent ausgebucht. Die Tyrexpo Asia werde dabei die Hallen D, E und F des Marina Bay Sands Convention Centre mit in Summe zusätzlichen 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche belegen; zuletzt hatte man die Hallen A, B und C für die Tyrexpo genutzt. Folglich erwarte Informa Markets „die nächste kraftvolle Präsenz“ der Messeserie mit, Stand heute, immerhin 200 Ausstellern, die über 500 Marken präsentieren werden. Alwin Seow, Deputy Event Director von Informa Markets, erklärte dazu: „Der herausragende Erfolg der Tyrexpo Asia 2024 in Bangkok hat definitiv den Enthusiasmus und das Interesse an der Messe in Singapur beflügelt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die verbleibenden zehn Prozent der Ausstellerfläche in Kürze vergeben sein werden, sodass die Messe weit vor dem Zeitplan komplett ausverkauft sein wird.“ Die nächste Tyrexpo Asia findet vom 12. bis 14. März 2025 in Singapur statt.