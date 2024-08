Freistaat Sachsen ist nun Eigentümer des schadstoffbelasteten Reifenlagers in Altlandsberg

Seit den 90er-Jahren lagern in einer Altreifendeponie in Altlandsberg (Brandenburg) zehntausende Reifen illegal. 2008 hatte es dort zudem einen Großbrand gegeben, doch aufgeräumt und saniert hat das Gelände niemand. Der Eigentümer der Deponie war jahrelang unbekannt. Jetzt konnte nach langer Suche der Freistaat Sachsen in Folge einer Erbrechtsnachfolge als Eigentümer des Areals ermittelt werden, berichtet RBB24 Brandenburg. Laut einem Umweltgutachten könnte die Sanierung des Areals mindestens zwei Millionen Euro kosten. Laut dem Bericht gibt es bereits einen interessierten Investor, der das Gelände kaufen, sanieren und eine Fotovoltaikanlage nutzen will. Hier zum RBB24-Bericht: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2024/08/Altlandsberg-maerkisch-oderland-altreifenlager-schafstoffbelastung.html