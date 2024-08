Carspect-Übernahme: TÜV Süd nun auch in Schweden, Lettland und Estland präsent

Der TÜV Süd hat die schwedische Carspect Group Holding AB übernommen. Die Gruppe mit Sitz in Stockholm führt Hauptuntersuchungen und verwandte fahrzeugnahe Inspektionsleistungen an mehr als 150 Prüfstationen in Schweden, Lettland und Estland durch.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen