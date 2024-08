Sumitomo Rubber Industries mit deutlich verbesserter Reifenrendite

Sumitomo Rubber Industries (SRI) konnte seine Umsätze und Erträge im ersten Halbjahr mitunter deutlich steigern. Wie der japanische Reifenhersteller mitteilt, entwickelte sich der Umsatz mit einem Plus in Höhe von 4,6 Prozent zwar ‚nur‘ leicht. Dafür lag der Betriebsgewinn für das Halbjahr aber zweieinhalbmal höher als im Vergleichshalbjahr, woraus sich natürlich eine ebenfalls deutlich verbesserte Umsatzrendite ergibt. Wie Sumitomo Rubber Industries dazu berichtet, steht die konzernweite Umsatzrendite damit nun bei 7,2 Prozent. Deutlich überdurchschnittlich entwickelte sich unterdessen das Reifengeschäft der Japaner, die in Europa vornehmlich mit der Marke Falken präsent sind. Wie es in dem Bericht heißt, nahmen die Reifenumsätze um 5,3 Prozent zu, während der Betriebsgewinn mit Reifen gleich um 248,5 Prozent zulegte, woraus sich eine um gleich 4,8 Prozentpunkte verbesserte Marge ergibt.

