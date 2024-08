Hankook Tire & Technology erhält grünes Licht der EU für Milliardenübernahme

Im Mai hatte Hankook Tire & Technology mitgeteilt, man wolle im Rahmen eines Milliardeninvestments die Kontrollmehrheit an Hanon Systems, ebenfalls aus Südkorea, übernehmen. Jetzt hat dazu die Europäische Kommission grünes Licht gegeben. Wie es in einer Mitteilung dazu aus Brüssel heißt, sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass der Reifenhersteller Hankook und der Wärmepumpenspezialist Hanon „nicht auf denselben oder vertikal verbundenen Märkten tätig sind“, sodass es zu dem Vorhaben „keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt“. Hankook – bereits seit neun Jahren an Hanon Systems beteiligt – würde für weitere 1,733 Billionen Won (1,18 Milliarden Euro) seine Kapital- und Stimmrechtsanteile auf 50,53 Prozent erhöhen.