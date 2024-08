Clarios zeigt auf der Automechanika und IAA Transportation Neuigkeiten von Varta

Clarios wird auf der Automechanika 2024 vom 10. bis 14. September die neuesten Innovationen seiner Marke Varta vorstellen. Und auch auf der IAA Transportation vom 17. bis 22. September in Hannover wird das Unternehmen dabei sein. Angesichts der verschiedenen Fahrzeugtypen auf dem Markt besteht ein Bedarf an einer breiten Produktpalette von Batterietechnologien, um den sich verändernden Ansprüchen gerecht zu werden. Vor allem die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen geht mit einem ständigen Bedarf an zuverlässigen 12-Volt-Batterien einher.

