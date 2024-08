BKT kündigt zwei neue Maglift-Varianten an

Das Maglift-Reifensortiment von BKT für Gabelstapler ist auf die Anforderungen von Schwerlasteinsätzen in Industrie und Logistik ausgerichtet. Der Off-Highway-Reifenspezialist hat nun sein Maglift-Portfolio um die neuen Varianten Maglift Cushion und Maglift Loader erweitert und wird in den kommenden Wochen einen detaillierten Überblick über diese beiden neuen Produkte geben. „So wie sich Fabriken, Lagerhäuser und Logistikeinrichtungen durch die Automatisierung weiterentwickelt haben, befinden sich auch Gabelstapler und ihre Komponenten in einer ähnlichen technologischen Revolution”, heißt es beim indischen Reifenhersteller.