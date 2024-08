Falken sponsert japanische Festival in Offenbach

Die Falken Tyre Europe GmbH engagiert sich im zweiten Jahr in Folge als Sponsor des „Main Matsuri Festivals“ in Offenbach. Das japanische Sommerfest verwandelt den Büsing-Park jährlich in ein Paradies für echte Japan-Fans. Drei Tage lang haben Besucher die Möglichkeit, das vielfältige Programm zu erleben. Die Gäste erwartet vom 16. bis 18. August ein Wochenende voller japanischer Tradition gestaltet mit Bühnenprogramm, Musik, Auftritten, Cosplay, japanischen Spezialitäten und Workshops mit über 200 Künstlern aus Deutschland und Japan. Markus Bögner, Managing Director, President und CSO von Falken Tyre Europe GmbH, betont die Bedeutung des Engagements: „Als Unternehmen mit japanischen Wurzeln unterstützen wir mit großer Freude kulturelle Veranstaltungen wie das Main Matsuri Japan Festival. Dieses interkulturelle Event passt hervorragend zu uns und ist eine sehr gute Gelegenheit, die japanische Kultur zu feiern und den kulturellen Austausch zu fördern.“