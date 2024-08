Vau-Max Tuningshow startet auf der Trabrennbahn in Dinslaken mit zwei Sonderformaten

Am 18. August 2024 findet die 9. Vau-Max Tuningshow auf der ehemaligen Trabrennbahn in Dinslaken statt. Das Programm wurde in diesem Jahr um einige Punkte ergänzt. Neben den Fahrzeugpräsentationen mit Moderation und DJ auf der Show & Shine- Bühne sind unnter anderem der „Scirocco Record” und eine Sonderschau zu „50 Jahre Golf” geplant.

